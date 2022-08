Galilea Montijo cuenta que ha sido estereotipada como "teibolera": "De haberlo sido, lo hubiera dicho con mucho orgullo"

El programa de televisión Netas divinas se ha convertido en un espacio para tratar temas como las relaciones amorosas, la salud mental, maternidad, etc. Sin embargo, un tema que también se ha explorado es el de los prejuicios y estereotipos a los que se han enfrentado.

Galilea Montijo, quien es conductora del programa, mencionó durante este tema de conversación que durante su carrera la han llamado "teibolera" de manera despectiva, cuenta Milenio.

Fue durante la emisión reciente de Netas divinas que la presentadora habló acerca de cómo la han estereotipado, aclarando que si ella se dedicara al table dance, lo diría orgullosamente.

Me decían mucho 'es que la teibol', y que aparte si lo hubiera sido, yo lo diría. Es más, qué rico poder treparte de esa manera y abrir la pierna de esa manera. Yo a veces hasta le digo a mi marido: 'ay, 'perate, ya me acalambré, es que sí no fui teibolera'".