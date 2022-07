Esta es la razón por la que Galilea Montijo se ausentara del programa 'Hoy'

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, con cada una de sus participaciones en el programa ‘Hoy’ se ha convertido en una de las más queridas por parte del público.

Pero también por su fama, ha sido víctima de señalamientos y fuertes escándalos, es por eso que en esta ocasión la también modelo decidió aclarar lo que estaba sucediendo en su vida.

Fue por medio de la programación de Hoy que la presentadora reveló que se habría de ausentar por un par de semanas pero como ocasionalmente se ha llegado a decir que la “corren” del programa quiso dejar en claro lo que estaba sucediendo.

Montijo reveló frente a sus compañeros que debido al trabajo que habría tenido los últimos meses, tenía la necesidad de tomarse unas dos semanas de vacaciones para descansar lo necesario y volver recargada de energía.

Luego empieza tanta especulación, que si entonces la corrieron, ya sabes que a ti y a mi estaban diciendo que nos corrieron, ya no entiendo nada porque primero éramos las que teníamos el poder de decidir y ya no nos corren a nosotros, ya no entiendo nada” dijo la conductora.