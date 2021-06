Galilea Montijo invita a Pati Chapoy a tomar mezcal

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo sorprendió a sus fans al lanzar una invitación directa a Pati Chapoy para tomar juntas un mezcal.

La conductora del programa “Hoy” inauguró este miércoles su nueva tienda de ropa en Estado de México, donde los medios, incluyendo Azteca, acudieron para cubrir la noticia.

Fue así que Galilea aprovechó para lanzar un mensaje a la titular de “Ventaneando”, y dijo que le gustaría convivir con ella al calor de unos mezcales.

Me prometió un shot de mezcal, no se haga, aunque te regañe Pati. A mí me ha regañado toda la vida, entonces no pasa nada. Un día me tomaré unos shots con ella. Dile a la Pati que ya nos tomemos unos y nos vamos juntas a India”, le dijo Galilea al reportero de Azteca.