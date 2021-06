Galilea Montijo: ¿Cuánto cuesta la ropa que vende en su tienda Latin Gal?

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo acaba de consolidar uno de sus más grandes sueños: Abrir su propia boutique.

La conductora del programa “Hoy” inauguró este miércoles su tienda física en un conocido centro comercial del Estado de México.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Latin Gal es el nombre de su nuevo negocio, el cual vio consolidado gracias a su amiga y socia Claudia Troyo. En el local, no sólo pueden encontrarse ropa sino también accesorios para el cabello, collares. brazaletes, bolsas y más.

Los precios de la tienda varían dependiendo de la prenda a elegir: El catálogo Urban Style, que contiene blusas y vestidos, varían entre los 500 y 1500 pesos.

Al corte del listón acudieron varias celebridades como Paul Stanley, Andrea Rodríguez, Laura Bozzo, Latin Lover, Papi Kunno y muchos más.

El catálogo Premium Edition tiene productos con un costo más elevado. Ya sean vestidos, jumpers, ropa de playa o de invierno, los precios varían entre los 2,000 a 8,000 mil pesos.

A través de la página www.latingalboutique.com.mx se puede ordenar en línea, con entregas a toda la República Mexicana.

COMPRABA SU ROPA EN PACAS

Durante la inauguración, Galilea tuvo un encuentro con los medios de comunicación, donde se sinceró sobre este sueño que venía construyendo desde que era una niña.

Incluso confesó que, tiempo atrás, solía comprar su ropa en los locales de pacas en Guadalajara.

“Iba a comprar ropa a las pacas, la gente de Guadalajara no me dejará mentir. Yo me iba a la ropa de segunda y nunca imaginé llegar a este punto, Nunca imaginé llegar a este punto”, comentó Montijo.

Galilea agradeció a su esposo Fernando Iglesias Reina, quien la apoyó emocionalmente para lograr consolidar su tienda.