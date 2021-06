“Compraba mi ropa de segunda”: Galilea Montijo rompe en llanto al cumplir uno de sus grandes sueños al abrir su tienda de ropa

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo cumplió uno de sus más grandes sueños e inauguró su propia tienda de ropa en una plaza comercial del Estado de México, y estuvo acompañada de la mayoría de sus compañeros de trabajo.

Fue en el matutino “Hoy” donde, con lágrimas en los ojos, la tapatía platicó todo el esfuerzo que realizó para lograr abrir su propia boutique de ropa, con la ayuda de dos de jóvenes diseñadoras que han creado su propia marca.

La tienda lleva por nombre “Latin Gal”, que significa “Chica Latina”, y se siente muy orgullosa de sí misma por haber logrado su más grande sueño, ya que confesó que en su juventud compraba ropa de segunda para venderla, después de hacerle unos cuantos arreglitos ella misma.

Ayer (miércoles), de repente me acordé cuando yo iba a comprar ropa a las ‘pacas’, allá en Guadalajara, y la gente de Guadalajara no me dejará mentir. ‘Las pacas’ es la ropa que viene de Estados Unidos y es de segunda, ropa usada. Y, entonces, allá por la 34… yo me iba a la ropa de segunda porque a mí me gustaba siempre, entonces le hacía, le quitaba y le ponía”, recordó.