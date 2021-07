Galilea Montijo exige castigo para quien haga declaraciones falsas de violación

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo dejó en claro su postura, y exigió ante la cámara que se hagan leyes que castiguen a las personas que levanten denuncias falsas de violación.

La conductora del programa “Hoy” se refirió a la situación actual de Mario Bautista, luego de que unas mujeres lo acusaran de abuso de menores, para después retractarse.

Sobre esto, Galilea dijo que este tipo de declaraciones perjudican la carrera de los famosos a base de mentiras, por lo que debería existir una sanción por eso.

Es tan fácil señalar a alguien hoy en día, dicen: ´Ay me violó, ay me hizo, ay me todo´ y luego como los de Michael Jackson que años después salieron a decir que no era cierto. También tendría que haber como la misma (justicia), ¿no?”, comentó.

SOBRE MARIO BAUTISTA

Fue en marzo que dos adolescentes de 17 y 18 años, originarias de Guadalajara, acusaron al cantante de haber abusado sexualmente de ellas.

De acuerdo a una entrevista que ofrecieron a la revista Tv Notas, las dos jóvenes recordaron que conocieron a Mario en un antro, y él las invitó a su casa en Acapulco. En dicho lugar, él les habría ofrecido alcohol, marihuana y cocaína, y cuando se encontraban bajo la influencia de estas drogas, presuntamente, comenzó a manosearlas.

“Tuve que hacerle un oral... me sentí obligada, no teníamos celulares, afuera había hombres con armas, no teníamos otra alternativa, si no, sentía que ya valí...”, señaló una de ellas.

Sin embargo, ahora las dos afectadas retiraron los cargos en contra del intérprete de “No digas nada”.