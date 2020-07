Mario Bautista da carpetazo al escándalo de corrupción de menores

Tras ser acusado de corrupción de menores en abril de este año el cantante Mario Bautista negó que dichos señalamientos fueran verdad. Durante una conferencia de prensa el también youtuber aclaró su postura ante el trámite legal que impusieron cuatro mujeres, tres de ellas menores de edad, quienes presentaron pruebas de que participó en la falsificación de documentos, engaño y uso de drogas.

"No me gusta esto de salir a aclarar cosas que ni siquiera son verdad, porque si hubiera sido verdad yo hubiera salido y dado mi cara y hubiera dicho la cagué, pero cuando no es verdad, por eso no me quise ni involucrar en el más mínimo sentido", dijo Bautista. "Me valió queso porque realmente yo veía en la tele a estas niñas y decía 'no puedo creer que haya gente así, de verdad', o sea que las niñas estuvieran llorando y otras ya no sabían qué hacer, o sea yo decía '¿de verdad por qué hacen esto para dañar algo?', entonces no le quise dedicar nada de energía a eso y preferí dejarlo cien por ciento a un lado; se arregló legalmente como tenía que ser, se cerró y estoy feliz de la vida y agradecido", agregó.

Recientemente también fue criticado por asistir a una fiesta durante la pandemia, sin embargo él aclaró que tomó la decisión de romper la cuarentena luego de que el anfitrión del festejo de cumpleaños les proporcionó a todos los invitados medidas de sanidad que le dieron confianza como pruebas Covid para todos y sanitización del lugar.

"Viene en la consciencia de uno como ser humano el tomar la decisión de decir 'ok, voy a ir a este evento porque están estos métodos de precaución y decir, yo sí quiero pasármela bien, me encanta enfiestar, me encanta celebrar, disfrutar que estoy vivo", aceptó. El próximo 14 de noviembre se presentará en un concierto en vivo la Arena CDMX, llamado "Una noche de rumba", que se realizará para celebrar con sus fans el día de "Las Bautisters", fecha que su club de fans eligió para celebrar su apoyo al intérprete.

Aunque no sabe exactamente cuál será la capacidad del recinto, asegura que será menor a las más de 22 mil personas que pueden entrar y se hará con medidas de sanidad. "No podemos parar toda nuestra vida por un virus... si tomamos las medidas precautivas necesarias, que es lo que vamos a hacer, la vamos a pasar delicioso y vamos a poder platicar a nuestros hijos que sí existían ese tipo de shows".

Aseguró que después de esta presentación no dará otro concierto hasta dentro de un año, por lo que prepara una interpretación con varios invitados. Mientras tanto contó que se está dedicando a una nueva página virtual en la que planea meditar junto a sus seguidores.