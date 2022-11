Galilea Montijo enciende rede sociales al aparecer en traje de baño

CIUDAD DE MÉXICO.-Galilea Montijo es una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, gracias a su participación diaria en el programa matutino de ‘Hoy’, donde tiene más de diez años en vivo.

Además la presentadora es una de las más activas en sus redes sociales donde suele compartir su día a día y hasta los ‘outfits’ que utiliza diariamente con el objetivo de inspirar a sus fanáticos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que “Gali” deslumbró con su belleza al aparece con un hermoso traje de baño en color rosa de animal print, mientras se encontraba disfrutando la playa.

Montijo pocas veces se deja ver en poca ropa y en esta ocasión sorprendió a sus fanáticos al aparecer con ajustado bikini que le hizo lucir un cuerpazo y aprovechó para mostrar sus atributos ante las cámaras.

Que la vida siempre nos regrese a esos lugares que fuimos felices” se puede leer en la publicación.

Además la conductora también aparece con una copa de champagne seguramente se dio unos días de vacaciones seguramente a lado de sus familiares en el hermoso Mar de Cortez.

Sus fanáticos reaccionaron a la publicación e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “hermosa mi amor”, “preciosa”, “que guapa”, “definitivamente eres la más bonita”, son algunos de los que se pueden leer.

Galilea Montijo dio a conocer que hizo con el dinero que ganó en Big Brother Vip

Ahora a 20 años de esa experiencia, Galilea quien ganó la edición del reality ‘Big Brother Vip’, reveló que fue lo que hizo con el medio millón de pesos que recibió tras salir de la famosa casa.



"Me regalaron un carro, de hecho, Víctor Trujillo cuando salgo me da las llaves del carro, y también me dieron dinero, para mí era una lanototota en aquel entonces, yo dije 'pago un año por adelantado la renta de mi departamento', el carro lo vendí, también le estaba pagando la casa a mi mamá que había sacado a crédito, pude hacer muchas cosas..." recordó la presentadora en un live que ofreció en Facebook.