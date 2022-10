Galilea Montijo enciende Instagram con minivestido

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, durante años ha conquistado el cariño del público a través de su participación en el programa ‘Hoy’.



La presentadora se ha vuelto muy activa en sus redes sociales donde diariamente suele compartir el vestuario que utiliza frente a la cámara, que en su mayoría es de su propia boutique.



Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram compartió una foto en la que aparecía posando muy sensual y presumiendo su escultural figura que terminó por dejar a todos boquiabiertos.



En la imagen se puede ver que “Gali” aparece con un hermoso mini vestido en color negro acompañado de unas botas de charol del mismo color, posand desde el piso para la cámara.



La imagen parecía de una sesión de fotografías, aunque la también actriz solamente se redujo a poner un corazón de color negro, dedicado a sus millones de seguidores.



Los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos en la publicación: “uff”, “muy guapa”, “que hermosa”, “divina”, “te amo”, “hermosa”, “eres la mejor”, son algunos de los que se pueden leer.





Galilea Montijo reveló que hizo con el dinero que ganó en Big Brother VIP



La actriz en aquel entonces tuvo la oportunidad de ingresar al reality junto a otras personalidades como Facundo y Arath de la Torre, entre otros, ahora con 20 años de experiencia, reveló que hizo con el medio millón de pesos.



"Me regalaron un carro, de hecho, Víctor Trujillo cuando salgo me da las llaves del carro, y también me dieron dinero, para mí era una lanototota en aquel entonces, yo dije 'pago un año por adelantado la renta de mi departamento', el carro lo vendí, también le estaba pagando la casa a mi mamá que había sacado a crédito, pude hacer muchas cosas..." recordó la presentadora en un live que ofreció en Facebook.