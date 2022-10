Galilea Montijo sorprende a sus fanáticos con vestido de transparencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana, gracias a su trabajo en el programa ‘Hoy’ ha conquistado el cariño del público.

La presentadora suele ser muy activa en sus redes sociales donde suele compartir los ‘outfits’ que utiliza diariamente en cada una de sus participaciones del programa, donde en su mayoría impacta a sus fanáticos con su buen gusto.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Galilea compartió una fotografía donde aparece con un hermoso vestido en color negro con transparencia lo que le permitió presumir su ‘cuerpazo’.

En la fotografía se puede ver que la conductora utilizó un leotardo en color negro acompañado de este vestido con tela transparente con algunas perlas a su alrededor, por supuesto dejó boquiabierto a más de uno.

En esta ocasión “Gali” mejor conocida por sus fanáticos no escribió nada en la publicación, sólo incluyó un video en el que compartió varias fotografías con distintos ángulos.

Por supuesto los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño en la publicación donde en su mayoría mandaron piropos: “super look”, “cuerpower”, “que hermosa te ves”, “que bella”, son algunos de los que se pueden leer.

Hay que recordar que Montijo cuenta con una reconocida boutique, donde la mayoría de sus ‘outfit’s suelen ser de ese lugar y los utiliza diariamente con el objetivo de promocionar su marca.

Galilea Montijo reveló que hizo con el dinero que ganó en ‘Big Brother VIP’

A 20 años de haber vivido la experiencia del reality y haber sido ganadora del mismo, Galilea Montijo dio a conocer que hizo con el medio millón de persos que se ganó al salir de la casa.

"Me regalaron un carro, de hecho, Víctor Trujillo cuando salgo me da las llaves del carro, y también me dieron dinero, para mí era una lanototota en aquel entonces, yo dije 'pago un año por adelantado la renta de mi departamento', el carro lo vendí, también le estaba pagando la casa a mi mamá que había sacado a crédito, pude hacer muchas cosas..." recordó la presentadora en un live que ofreció en Facebook.