Galilea Montijo en portada de PlayBoy

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo sin duda es una de las conductoras mexicanas con mayor reconocimiento de la televisión, a lo largo de su trayectoria se ha ganado el cariño por parte del público.

Actualmente también es una de las más activas en redes sociales donde suele compartir cada uno de sus proyectos profesionales y en esta ocasión sorprendió a todos sus fanáticos.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Galilea dio a conocer una fotografía en la que aparece en la portada de la revista Play Boy a lado del rapero French Montana.

En la publicación la conductora compartió en algunas imágenes de la sesión fotográfica que al parecer se realizó en Las Vegas, a lado del cantante ambos aparecen sonriendo.

Muse” se puede leer en la publicación.

En esta ocasión en la portada Galilea optó por utilizar un palazo en color negro, con un marcado escote lo que le permitió mostrar parte de sus atributos, en la otra fotografía solamente se le ven las piernas a la presentadora y de fondo al rapero.

Por supuesto sus fanáticos inmediatamente reaccionaron e hicieron llegar sus comentarios en la publicación: “Mana estás con todo”, “me encantó la portada”, “que hermosa”, “la estás rompiendo muy cabrón”, son algunos de los que se pueden leer.

Galilea Montijo confunde menopausia con embarazo

La famosa tiene un hijo de 10 años, y fue en el programa de "Netas divinas" que la pasó muy mal cuando se enteró de que estaba en medio de ese proceso y en un primer instante llegó a suponer que se trataba de un embarazo.

"Me fue muy mal, ya sabes, el bochorno, era una cosa de ‘por qué me da esto, sí, seguramente me va a bajar”, dijo Galilea.