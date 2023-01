Galilea Montijo aparece “irreconocible”

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es una de las conductoras con más reconocimiento en la televisión mexicana con más de 20 años de trayectoria, donde en la mayoría parte del tiempo ha formado del programa matutino “Hoy”.

Sin embargo la presentadora se ha caracterizado por ser una de las más queridas y guapas del espectáculo, incluso teniendo una de las figuras más envidiables del espectáculo.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que la conductora compartió una fotografía en la que al parecer se encontraba en el interior de un gimnasio acompañada de su entrenador.

Pero en esta ocasión “Gali” dejó boquiabiertos a sus seguidores porque apareció sin una gota de maquillaje, donde además dejó ver su rostro enojado lo que la hizo lucir muy diferente.

No me simpatizas” se puede leer en la publicación.

Todo parece indicar que la conductora se encuentra iniciando el año con sus hábitos de ejercicio, para mantener el cuerpazo que ha demostrado tener a sus 49 años.

Seguramente los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos, donde en su mayoría han reconocido lo bella que es la conductora y risueña ante las cámaras.

Galilea Montijo confundió la menopausia con el embarazo

En este 2023 la conductora Galilea Montijo estará cumpliendo sus 50 años, pero fue desde hace dos años, cuando comenzó a vivir la etapa de la menopausia, que es la desaparición de la ovulación, por lo tanto, también la menstruación.



"Me fue muy mal, ya sabes, el bochorno, era una cosa de ‘por qué me da esto, sí, seguramente me va a bajar”, dijo Galilea.