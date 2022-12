Galilea Montijo confiesa que no todos le han caído bien en el Programa Hoy

Ciudad de México.- Galilea Montijo es titular del programa matutino Hoy desde hace varios años, por lo que ha tenido que trabajar con decenas de compañeros.

Sin embargo, no con todos ha tenido o tiene una buena relación, por lo que ha tenido que lidiar con algunas enemistades.

Durante una sección del programa Netas Divinas, la presentadora fue cuestionada por la ocasión en que ha exagerado en algo y luego ha tenido que pagar las consecuencias, a lo que inmediatamente contestó:

Galilea defiende sus cariños

“Exagero en mis cariños, en el drama no creo que sea como muy de drama, pero sí exagero como en mis cariños, pero no me arrepiento de exagerar en eso o de exagerar mis cariños, o de demostrar mis cariños, porque cuando quiero, quiero mucho, y cuando no quiero también lo demuestro. Entonces también luego me paso un poquito, porque no se me da esta parte de (falsedad)”.

Posteriormente, Galilea destacó que el ser sincera sobre su afecto a las personas es lo que en ocasiones la ha metido en problemas. “Eso me ha traído muchas consecuencias, no me caes bien y te lo hago saber […] pero esta parte de cuando alguien no me cae bien, lo hago saber sin ser maleducada, probablemente soy como muy frontal en esta parte […] no abro mucho la puerta de mi hogar a todo el mundo, sino a personas que sé…”, detalló.

De la misma manera, la conductora de televisión aseguró que también se ha encontrado con individuos que no la toleran. “También agradezco cuando alguien me hace saber que no le caigo bien, yo prefiero mil esas personas que me lo hacen saber…”, manifestó.

Enemistades en el programa Hoy

Finalmente, ante la pregunta directa sobre lo que hace cuando esta situación se presenta en el ámbito laboral, Montijo reveló que ya ha vivido este escenario en la emisión de revista de la cadena Televisa.

“Sí, convivimos, o sea, y luego en el trabajo pasa mucho, porque digo, nos pagan para entretenerles, que es algo que no pasa aquí, ni me pasa en Hoy… me ha pasado en Hoy con ciertos personajes, personajes que han pasado, ni siquiera que se han quedado, pero nos lo hemos hecho saber, porque no es que vamos a ser amigas, o amigos, porque pasa con hombres y con mujeres, pero yo prefiero las personas frontales siempre”, explicó.

