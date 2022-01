Galilea Montijo arremete contra Superholly por "criticar" el inglés de Yalitza Aparicio

MÉXICO.- Este 25 de enero en el programa Hoy, Galilea Montijo habló en defensa de Yalitza Aparicio y arremetió contra la youtuber Superholly, quien hizo un video en el que analizaba el inglés de la actriz. Yalitza vio el video de la maestra de inglés y reaccionó a él en su propio canal de YouTube, agradeciendo los comentarios y compartiendo cómo fue su experiencia aprendiendo el idioma.

A pesar de que Holly es experta en pronunciación, gramática y vocabulario, no expresó ninguna crítica severa ni hostil a la nominada al Óscar y tal como ha hecho en muchos de sus análisis se enfocó en resaltar los aspectos positivos y dar consejos a quienes les interese aprender el idioma.

Sin embargo, luego de que en el matutino de Televisa se presentara una entrevista de Yalitza en la que habla al respecto, la conductora se lanzó contra la creadora de contenido bilingüe e incluso comenzó a hablar en inglés en forma burla.

En un inicio, la tapatía mostró que desconoce el origen y el contenido de la influencer, quien, entre muchas otras cosas, analiza el inglés de algunos famosos hispanohablantes. “Da clases de 'inglish'… nació Venezuela y vive en México”, comentó Galilea Montijo. Sin embargo, dejando ese aspecto de lado, la conductora se lanzó contra la youtuber demeritando su opinión por no tener el dinero o la fama de Yalitza.

“El día que tengas en tu cuenta la lana de Yalitza, Sofía Vergara y de todas las que críticas, entonces platicamos, nena, mientras don’t care… Sabes qué es lo importante, cuando voy a EU me entienden. Yo no me pierdo. Me sé las básicas”, opinó Galilea Montijo.