Yalitza Aparicio responde a los comentarios de Superholly sobre su inglés

MÉXICO.- El pasado 11 de enero, la youtuber bilingüe Superholly analizó el inglés de la actriz mexicana Yalitza Aparicio, luego de que encontró un artículo en el que se calificó su dominio de la lengua como “perfecto”. Por este motivo, la creadora de contenido analizó el inglés de la actriz en el cortometraje Doughter of witches, que se estrenó en noviembre del año pasado y que está disponible en la plataforma Hulu.

El video de Superholly fue visto por Yalitza, quien hizo su propio clip reaccionando a sus comentarios. Desde su canal de YouTube, Yalitza compartió el video titulado Reaccionando al video de Superholly, mi proceso aprendiendo inglés, donde la también maestra compartió detalles sobre los retos a los que se enfrentó cuando tuvo que aprender el idioma.

“Se hace el esfuerzo, pero cuesta mucho. Como dicen, pues, lleva su tiempo. Es un proceso. Y ya, hablar en inglés perfecto, no lo creo. Ahorita, la verdad es que no. Además, en este corto, la intención es una chica mexicana que tuvo que irse a Estados Unidos. Y cuando checamos qué pronunciación debía tener, qué tono, la directora remarcó que se tenía que notar que no era de allá”.

“Yo creo que ahí todos nos sentimos timados. Yo también me emocioné, no sabía que hablo inglés”, dijo en relación al artículo que hizo creer a la youtuber que Yalitza domina el idioma al 100%.

En su video, Superholly consideró que la intervención de Yalitza en el cortometraje fue muy breve como para analizar su pronunciación. Por lo que buscó entrevistas en las que hablara inglés, pero no pudo encontrarlas. Por su parte, Yalitza recordó lo que vivió en el 2018, luego del enorme éxito de Roma, ya que tuvo que dar entrevistas en los Estados Unidos y enfrentarse a la barrera del idioma y de su propia personalidad, pues se considera una persona tímida y reservada.

“Hoy en día me pongo a ver estos videos y digo: ‘Wow’. No sé cómo le hice, realmente. Era la primera vez que hacía todo eso. La primera vez que me exponía a gente, que trataba de tener una conversación así”, contó Yalitza, quien también aprovechó para agradecer el apoyo de sus colegas, especialmente de Marina de Tavira, quien la ayudó a comunicarse.

Nunca es tarde para aprender

Finalmente, en su análisis, Superholly enfatizó el esfuerzo de los actores que aprenden otra lengua para ser entrevistados en países ajenos, lo cual es poco común en la industria, por lo que aplaudió la actitud de Yalitza.

“La verdad es que nuestra Superholly tiene razón. Nunca es tarde para comenzar. Me ha costado mucho, me cuesta demasiado aún. Los que me conocen desde el principio saben que nunca había hablado inglés, es más, me costaba expresarme o hablar con las personas que no conocía”, dijo la nominada al Óscar.

“Justo con el inglés, como ya lo dijo, es complicado porque lleva su tiempo, es todo un proceso. Ahora que he tratado de hacer mi esfuerzo por expresarme en inglés, porque la verdad es que sí me cuesta trabajo (...) no es tarde para comenzar”, concluyó Yalitza.