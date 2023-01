Galilea Montijo aparece en portada de la revista L'OFFICIEL

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo es una de las figuras de televisión más importantes en la actualidad con más de 20 años de trayectoria, donde cada mañana ha conquistado el corazón del público.

Además la presentadora suele ser una de las más activas en sus redes sociales donde comparte sus ‘looks’ diarios, que utiliza para cada transmisión del programa ‘Hoy’.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram que “Gali” compartió la portada de la revista L’OFFICIEL donde aparece como la imagen principal de este mes.

En esta ocasión “Gali” lució un vestido de color negro con pantalón de cuero, totalmente ajustado al cuerpo lo que permitió lucir su escultural figura frente a la cámara.

Galilea Montijo, the stunning starlet from Mexico who has entertained the Latin masses from her start in modeling to acting, hosting, singing, and dancing, she has grown to be one of the most sought after talents for Latin television today” se puede leer en la publicación.