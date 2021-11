Galilea Montijo: Esto es lo que se dice de ella en el libro donde la relacionan con un narcotraficante

CIUDAD DE MÉXICO.- El libro en el que Galilea Montijo es señalada de haber tenido una relación con el narcotraficante, Arturo Beltrán Leyva “El Barbas”, ya fue publicado por su autora, Anabel Hernández, y se reveló lo que la escritora dice de la conductora de “Hoy”.

Desde hace varios días se reveló que Galilea Montijo era una de las protagonistas del libro “Emma y Las Otras Señoras del Narco”, en el que se menciona a las mujeres famosas y no tan famosas, que presuntamente habrían estado involucradas sentimentalmente con algún personaje dedicado al narcotráfico.

Hace apenas unas horas, la persona que se conoce con el pseudónimo “Chamonic3”, confirmó que la escritora Anabel Hernández, efectivamente mencionó a Galilea en su texto, y afirma que, según le contaron, la tapatía tuvo una relación con Beltrán Leyva durante dos años.

Yo no me iba quedar con la duda y ya tengo el libro de 'Emma y las otras señoras del Narco', de Anabel Hernández, pues a Galilea Montijo sí la mencionan en esta parte del libro, dicen: 'Escoltas de Arturo Beltrán Leyva, afirma que el narcotraficante tuvo una relación de al menos dos años con Galilea Montijo, a cuya hermana ayudaría a sacar a la cárcel. Refiriéndose a la hermana de Galilea quien estuvo presa por posesión de drogas (algo así)'”, escribió Chamonic3.



Habría supuestos testigos de la relación entre Galilea Montijo y “El Barbas”

En una publicación que realizó “El Heraldo”, también se hizo referencia al texto publicado por Anabel Hernádez, en la que detalla que supuestamente “El Barbas” le regalaba joyas y relojes a la presentadora de televisión.

“Estuvo en una relación seria de mucho tiempo con Galilea Montijo, de hecho le ayudó a sacar a su hermana de la cárcel, a su hermana de galilea, a mi me tocó mirarla por eso me consta. Les podría decir sin exagerar que la relación duró al manos dos años, le regalaba relojes y joyas”, según se lee en las páginas del libro, dicho por la fuente de la escritora.

Ante la situación, Galilea Montijo habría negado rotundamente los señalamientos y aseguró que ya está cansada de que le inventen cosas, pero esta situación ya fue demasiado y demandará a la persona que realice la publicación.

“El día que salga el libro ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que sí debería ser más severa esta ley de la difamación. Yo he sido muy tranquila. Desde dónde me han metido relaciones y han sido calumnias, lo he dejado pasar, porque no estaba casada”, dijo.

La mujer, de 48 años de edad, destacó que en la actualidad tiene un hijo a quien cuidar, además de su imagen, ya que ha perdido trabajo por los chismes que se inventan en las redes sociales y los medios de comunicación sobre ella.

“Yo vivo de mi imagen. Se me han caído campañas por el dicen y dicen. Lo tomo como una rayita más. En su momento sí se tomarán acciones legales seguramente, porque estamos hablando de un supuesto libro y si está mi nombre ahí se tomarán acciones legales”, finalizó.

Estas declaraciones fueron antes de que el libro saliera publicado y que Galilea creía que solamente eran especulaciones que surgieron en un canal de YouTube.