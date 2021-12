Galilea Montijo: ¿Deja programa 'Hoy' y se dedica a la enfermería?

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos días Galilea Montijo ha estado en vuelta en distintas polémicas después de que se anunciara que aparecía en el libro “Emma y Las Otras Señoras del Narco”, de Anabel Hernández.

Por su parte la conductora a pesar de los señalamientos dio a conocer por medio de un video que nada de lo que se ha dicho ha sido cierto y que ha sido una mujer que ha trabajado toda su vida.

Sin embargo también llegaron haber rumores de una supuesta “salida” del programa ‘Hoy’ pero la también actriz sigue apareciendo en pantalla, tan es así que hasta se ha caracterizado de ayudar a sus compañeros cuando se encuentran “enfermos”.

Fue por medio de la cuenta de Instagram de Raul Araiza que publicó un video en el que aparece “Gali” aplicando una inyección a Paul Stanley, quien al aparecer tenía que recibir una vitamina.

En las imágenes aparece la conductora y con toda seguridad comienza aplicar la inyección en las pompas del también presentador, que evidentemente dejó ver reflejado su dolor en su rostro.

Pero fue Raúl Araiza quien reconoció el talento y habilidad por parte de Montijo, quien al parecer no ha sido la primera vez, que suele ayudar a sus compañeros cuando se trata de inyecciones porque se ha distinguido por tener “buena mano”.

El Hospital de Hoy” se puede leer en la publicación.

Por su puesto los usuarios comenzaron hacer llegar sus comentarios y muestras de cariño: “Ya no hay respeto por el público, ya no hay pudor”, “fue muy arriba, tanta nalga y le pica en la cadera”, “Uy me dolió”, “los amo a los tres”, fueron algunos de los comentarios.

Afirman que Galilea Montijo bailaba en bar nocturno

Fue por medio del programa ‘Chisme No Like’ que se dio a conocer gracias a un testigo, que estuvo durante una llamada con Javier Ceriani, quien se encargó de confirmar que la conductora bailaba en un bar nocturno.

El hombre aseguró que el lugar no era un table, porque Galilea ni se insinuaba ni llegaba a coquetear con los clientes, simplemente se dedicaba a bailar y recibir una ganancia por ello, hasta la describió como una joven “necesitada” de dinero.