Gaby Crassus narra lo que ha vivido luego de la muerte de Rodrigo Mejía

Ciudad de México.- Gaby Crassus narró lo difícil que ha sido enfrentar la muerte del actor Rodrígo Mejía luego de contagiarse de Covid-19 hace seis meses.

La conductora confesó que debe mantenerse fuerte por sus hijos Mauro y Matías, de 3 y 6 años, respectivamente.

“Por algo sigo yo aquí, porque pude haber sido yo, porque yo también estuve contagiada, yo también tuve la enfermedad, pero yo sigo aquí, esa es la realidad, y tengo dos hijos, y la felicidad es una decisión que uno toma los días y es lo que también le he querido a decir a mis hijos, que aunque la vida te arrastre, aunque la vida te aviente, aunque te den mil golpes, siempre hay cosas por las que uno se debe de aferrar y siempre hay cosas bonitas y valen la pena para volverte a parar y salir adelante”, confesó al borde del llanto en entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’.

Gaby Crassus ha sobrellevado su duelo

Pese a lo complicado de este escenario, la presentadora de televisión aseguró que por ahora no cree necesario ir a terapia para sobrellevar su duelo. “Ya acepté que no puedo cambiar lo que pasó, que Rodrigo ya no está, que Rodrigo ya no va a regresar, que no es de yo puedo ir a terapia a solucionar el problema, porque no es una pelea, no es divorcio, Rodrigo murió”.

Por último, Gaby se desgarró y confesó: “Lo que yo todavía no supero… es que mis hijos no tengan a su papá… esa parte a mi me está costando mucho, cuando pasas por algo así, ¡híjole!, sientes que se te derrumba el mundo, yo dije ¿qué voy a hacer?, ¿cómo voy a hacer esto yo sola?’, pero me doy cuenta que claro que puedo, y con mis dos vikingos hasta el fin del mundo”.

El pasado 11 de febrero se confirmó la muerte de Rodrigo Mejía a los 45 años de edad, a escasos días de que su padre, don Salvador Mejía, también perdiera la vida a consecuencia de su contagio de coronavirus.

“Con profundo dolor les comparto que, tanto mi padre, don Salvador Mejía, como mi hermano, Rodrigo Mejía, fallecieron”, escribió en su cuenta de Twitter el hermano del artista en esa ocasión.