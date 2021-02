Gaby Crassus: "Se despidió de mi en un sueño", dice sobre su fallecido esposo, Rodrigo Mejía

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de su luto por la muerte de Rodrigo Mejía, la conductora Gaby Crassus accedió a platicar lo que pasó los últimos días de su marido, quien se despidió de ella a través de un sueño.

La presentadora reveló a ‘Venga la alegría’ que la COVID-19 le trajo graves consecuencias al padre de sus hijos.

“Le destruyó los pulmones, los pulmones se le hicieron rígidos, le deshizo los pulmones en muy poco tiempo y no sé por qué. No sé cómo nos contagiamos, porque era una persona que hasta los billetes desinfectaba”, confesó.

Gaby Crassus recordó: “Como en una semana se empezó a deteriorar y fue cuando lo llevé al hospital. Estuvo en el área COVID hospitalizado con oxígeno y de repente un día me llamó el doctor y me dijo que lo tenían que intubar. Obviamente él tenía miedo, yo se lo vi en los ojos”.

Aunque ya no tenía COVID, Rodrigo Mejía padeció de las complicaciones de la enfermedad, por lo que se decidió intubarlo. Antes de eso, pudo hablar con Gaby a través de una videollamada.

“Me vio y yo le miré a los ojitos y le dije: ‘Mi amor, no te preocupes, todo va a estar bien y de esto vamos a salir juntos como siempre y nos queda mucha vida juntos’ y él me hizo así (movió el dedo índice en señal de aprobación)”.

“Lo vi parado, en la puerta del cuarto y me estaba viendo y me estaba sonriendo, no me dijo nada, nada más estaba sonriendo. Y yo desperté y dije ‘eso es una señal de que va a estar bien’, pero jamás me imaginé que se estaba despidiendo”, dijo la conductora al borde de las lágrimas.