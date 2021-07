Frida Sofía dice que la familia Guzmán Pinal hace todo por callar su denuncia

Ciudad de México.- Frida Sofía se sinceró durante la entrevista que brindó a la revista People en Español donde aseguró no arrepentirse de declaraciones en contra de la familia Guzmán Pinal, en especial de su madre Alejandra Guzmán y su abuelo Enrique Guzmán.

La joven empresaria de 29 años manifestó que a pesar del apoyo que ha recibido de la gente, su familia materna ha hecho lo imposible para minimizar sus declaraciones.

“No lo siento, lo sé, le desmonetizan los (de) YouTube a cualquier persona que me defienda, el hashtag #YoTeCreoFrida lo han eliminado por completo, y la gente ya se dio cuenta, ya se le cayó la venda de los ojos, del poder que tiene la fama, el fanatismo, el dinero… o sea, ya se dieron cuenta, ya no es tan fácil callar a la gente así”, expresó.

No le guarda rencor a su madre Alejandra Guzmán

Pese a que La Guzmán desestimó sus declaraciones de abuso sexual contra Enrique, Frida destacó que no le guarda rencor a su madre. “Claro que la perdono, pero porque sino es como tomarte el veneno tú y esperar a que se muera alguien más, yo no sé la relación de su abuelo o de cualquiera, pero si tu hija… te dijera algo así, y aunque tú en serio no le creas, o sea, que pienses que está mintiendo, ¿no le marcarías?... el beneficio de la duda o ¿cómo te ayudo? (De mi abuelo) Dijo que no lo había visto en 29 años, también que me diagnosticaron borderline personality a los 12, que es imposible diagnosticar a personality desorden cuando tienes 12 años”.

Por último, la también cantante aseguró que es la intérprete de “Yo te esperaba” quien no desea saber de su única hija. “Lo que no tiene es ganas, y no necesito que ella me ayude, porque cuando uno ofrece ayuda, no es ven conmigo y yo te ayudo aquí, es… te ofrezco ayuda, o dejarme ayudarte, hay que buscar ayuda, no yo te ofrezco, y si ves el lenguaje corporal de todas las entrevistas, me llama mucho la atención la entrevista con Adela, porque ella tiene un lenguaje corporal muy… creo que ella no sabía que iba a pasar en esa entrevista, no se lo imaginó, como nadie se lo imagina, ¿sabes?, pero esa pregunta que le hizo… ‘¿cómo sabes que no lo hizo?’… la respuesta ahí está”.