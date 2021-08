Frank Ocean encabezará el festival Coachella 2023

Los Ángeles, EE.UU.- Frank Ocean encabezará el cartel de Coachella en 2023, uno de los festivales de música más importantes del mundo y que no se celebra desde 2019 debido a la pandemia.



Travis Scott y Rage Against the Machine se mantienen como los artistas principales para la edición de 2022, pero Ocean esperará hasta 2023 para pisar el escenario californiano, anunció este lunes su cofundador Paul Tollet en una entrevista con el diario Los Ángeles Times.



Aunque Coachella no ha confirmado aún el cartel de 2022, Tollet explicó que prefería avanzar el fichaje de Ocean para el año siguiente con el propósito de ofrecer "tranquilidad" al público.



"Solo estoy tratando de ser lo más justo posible con los artistas y los fanáticos para asegurarme de que eventualmente puedan ver a todos de los que hablamos", argumentó.

La pandemia obligó a cancelar



Ocean iba a actuar en 2020, edición que la pandemia obligó a cancelar apenas semanas antes de su arranque y que llevó a devolver la mayoría de entradas vendidas.



Asimismo, los organizadores no pudieron celebrar el festival en 2021 y ahora deberán encajar los contratos firmados con los artistas y las nuevas propuestas en una situación que Tollet describió como "el Lejano Oeste".



Por su parte, Ocean es uno de los artistas más respetados en la industria musical estadounidense a pesar de que se prodiga muy poco en eventos públicos y sus actuaciones en directo suelen ser muy excepcionales.



Autor de "Blonde" y "Channel Orange", dos de los mejores discos de la década para la prensa especializada, el músico actuó en Coachella por última vez en 2012 y lleva sin publicar un disco desde 2016.

Tras dos años de espera, Coachella volverá en abril de 2022 con su formato habitual



Entre los nombres destacados de su último cartel también figuraban Calvin Harris, Lana del Rey, Run the Jewels, Brockhampton, King Gizzard & the Lizard Wizard, Charli XCX, Flume, Thom Yorke, Disclosure, 21 Savage, Caribou, Carly Rae Jepsen, Hot Chip, Floating Points, FKA twigs, Fatboy Slim y Lil Nas X.



Banda MS, Anitta, Pabllo Vittar, Cuco, Omar Apollo, Princess Nokia, Chicano Batman, Jessie Reyez, Cariño, Ela Minus, Ed Maverick y Paco Osuna completaban la representación latina.