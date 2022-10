Flor Amargo fue víctima de estafa "Me quedo con 20 centavos, ya ni modo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Este miércoles la artista Flor Amargo estuvo compartiendo por medio de un video en sus redes sociales que había sido víctima de una estafa, en la cual perdió alrededor de 70 mil pesos.

"Me acaban de estafar. Me acaban de quitar 70 mil pesos".

En la grabación, Flor Amargo señaló que el dinero que le quitaron estaba destinado a pagar un seguro de vida y algunas otras cosas.

"El seguro valía 40 mil pesos, me quitaron 70, me quedo con 20 centavos, ya ni modo".

También estuvo comentando que esta pérdida de su dinero le sirvió para darse cuenta de que hay cosas mucho más valiosas que el dinero, como lo puede ser un amigo o uno mismo.

"Pero ¿saben por qué lloro?, más que por la estafa es porque cuando pierdes todo porque ahorita que tengo 0.20 centavos en mi cuenta, ¿saben qué? Tengo lo más importante. Tengo un amigo que me ama y me quiere que se llama Leo, que me está tomando este video.

"Aprendí que cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, cuando pierdes a ti, sí pierdes todo".

Parte de lo que estuvo compartiendo fue que en esta estafa también le había ayudado para poder darle consejos a sus seguidores, a quienes les pidió que se cuiden mucho de este tipo de actos que son más comunes cada día.

También les pidió valorar la vida y no poner la seguridad en el dinero.

"Si pierdes dinero no pierdes nada, si pierdes salud ahí, si estás en un pedo"

"Miren, yo sigo aquí. Yo ahorita me pongo a tocar en la calle… más allá tu seguridad no debe estar nunca en el dinero, porque imagínate si te lo quita, ya se fue tu seguridad… hay que aprender a vivir cuando hay y cuando no hay".