Fiscalía de CDMX abre carpeta de investigación por la pelea de Alfredo Adame con una familia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado martes 25 de enero, Alfredo Adame se convirtió en tendencia por el enfrentamiento con una familia que protagonizó en una avenida en la Ciudad de México, donde la violencia física se vio involucrada por parte del actor y una pareja.

A partir de esta polémica, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) abrió una carpeta de investigación para aclarar los hechos tomando en cuenta los testimonios de todas las personas involucradas en la pelea callejera.

La FGJCDMX habría iniciado un proceso de investigación por la controversia por la pelea donde se vio involucrado a Adame y dos personas de identidad desconocida , así lo informó el periodista Ignacio Alzaga a través de su cuenta de Twiter, aunque la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto .

En la publicación se excluye que se investigue a los involucrados por las agresiones físicas que lograron capturarse en los videos publicados por aquellos que estuvieron presentes al momento de la pelea , los cuales están circulando en distintas redes sociales.

Principalmente, se indagará sobre la posible culpabilidad de Alfredo Adame por actos de violencia contra la mujer, ya que ambos lanzaron puños al aire, patadas, jalones de ropa y otras agresiones.

Aunque pareciera que el enfrentamiento con la mujer sin identificar fuera lo más importante, se explicó que la Fiscalía también averiguará sobre las agresiones y el presunto robo de un teléfono celular cometido por la mujer en cuestión, tal habría informado el actor de telenovelas durante su participación en "Venga la Alegría".

Minutos después de esta publicación, Alzaga compartió otro video de la pelea callejera, solo que desde otro ángulo, en el que aparece el conductor pidiendo que le regresen su celular, pero el hombre desconocido le repite "Págame la tapa", la discusión continúa en el mismo curso hasta que Adame lanza una amenaza: "Dame mi pin*** celular o te parto la madre, cabr*n".

El actor le pide a las personas a su alrededor que llamen a la policía, pues las personas continúan sin entregarle su teléfono celular bajo el argumento de que no se lo quieren entregar después de haberlos golpeado y que solo lo harán si les da el dinero que le piden.

"Otro video del inefable #AlfredoAdame tras riña con mujer... La @FiscaliaCDMX ya investiga. Supuestamente gobierno de @Claudiashein está atenta a cualquier acto de violencia contra la mujer", se lee.

Alfredo Adame apareció en la pantalla para explicar qué fue lo que realmente sucedió en esta pelea de golpes que se hizo viral en redes sociales.

Y en la entrevista presencial para "Venga la Alegría", el expolítico explicó que iba camino a su casa cuando se salió del Periférico ys intió el golpe de un vehículo.