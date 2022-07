Fernando del Solar se enteró de que tenía cáncer el mismo día que debutó en La Academia

MÉXICO.- El pasado 30 de junio se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, quien perdió la vida a sus 49 años por neumonía. Anna Ferro, su viuda, relató que la salud del conductor se vino abajo tras sufrir la pérdida de su padre el 12 de junio.

“No fue Covid-19. Hace unas dos semanas y media su papá falleció y fue una tristeza que le costó superar. Fue mucha tristeza para él, sus defensas bajaron. Empezó con una gripa normal y se le fue agravando a una neumonía", dijo Anna.

Sus familiares y amigos lo despidieron recordando algunos momentos de su vida donde se mostró optimista y valiente. Muchos de ellos se relacionan con el cáncer que padeció por varios años, linfoma de Hodgkin.

Varios usuarios de rede sociales recuperaron una entrevista donde Del Solar contó que la enfermedad llegó a su vida en el punto más alto de su carrera, cuando se convirtió en conductor de La Academia, y después de esta siguieron los años más difíciles para él.

Fernando Del Solar recuerda ese día

“Me acuerdo de que justo habíamos conseguido una cita el 12 de julio de aquel año, del 2012, y ese día, en cadena nacional, el que era el director de entretenimiento me iba a dar el honor de conducir La academia”, contó Fernando en una transmisión especial por los 20 años del reality.

En el mejor momento de mi vida, la sensación de La academia, el conductor de La academia, el estelar, en el prime time, horario central, o sea lo que siempre había querido, lo que siempre había deseado, me lo iban a estar dando ese día en vivo. Y en la noche, a las 12 de la noche me iba a recibir el oncólogo para confirmar si tenía cáncer o no”, recordó.

“Yo estaba en el foro recibiendo esta noticia feliz, pero a la vez, imagínense, con el miedo de que si en unas horas me dicen que tengo cáncer. El oncólogo lo único que hace es confirmar que tienes cáncer. Me acuerdo que yo me hacía chiquito en la silla mientras el doctor me decía: ‘Y bueno, vamos a hacer tal tratamiento, y quimioterapias…’, y uno se hace chiquito y lo único quiere es salir de ese lugar a gritar. Y a partir de ese momento cambió mi vida para siempre”, dijo el fallecido presentador.

A pesar del deterioro de su salud, Del Solar no dejó de trabajar en la televisión donde se ganó el cariño del público con su buen humor y su optimismo.