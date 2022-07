Anna Ferro revela la causa de muerte de Fernando del Solar

MÉXICO.- La repentina muerte de Fernando del Solar a sus 49 años conmocionó al medio del espectáculo debido a que el argentino fue uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana. El pasado 30 de junio, las cuentas oficiales de Venga la alegría anunciaron la terrible noticia sin dar detalles del deceso.

Este 1 de julio, Anna Ferro, viuda de Fernando, habló con la prensa sobre la causa de muerte y dedicó algunas palabras en memoria de su esposo. Aunque al principió se especuló que Del Solar perdió la vida a causa de Covid-19, Ferro desmintió esto.

No fue Covid-19. Hace unas dos semanas y media su papá falleció y fue una tristeza que le costó superar. Fue mucha tristeza para él, sus defensas bajaron. Empezó con una gripa normal y se le fue agravando a una neumonía", dijo Anna.

Así mismo, explicó que velarán el cuerpo en México y no en Argentina, debido a que el conductor estuvo más tiempo en este país y fue aquí donde desarrolló la carrera que lo apasionaba y con la que conquistó al público.

"Él creció aquí, aquí hizo su carrera, aquí conoció a su mayor gente, estoy aquí (hablando con ustedes) por amor a él", declaró la conferencista.

Velarán su cuerpo en una ceremonia privada

También declaró que, aunque entiende que muchas personas quieren darle un último adiós, prefiere que el velatorio se mantenga a puerta cerrada. "Sé que me quieren dar condolencias, pero por el momento no hay forma de reparar el dolor. Quise hacer esto (hablar con la prensa) porque sé que él lo hubiera querido así. Ayer no los quería ver, no podía", explicó.

"Creo que la vida y las cosas siempre pasan por algo. Es tan doloroso poder decir adiós a un ser de luz, pocos hombres como él, pocos. Muchos supieron de su luz y por eso hoy yo les pido que sigamos su legado [...] Me quedo con su luz, su amor, su entereza y su compartir. Siempre se dio a manos abiertas. Siempre fue un hombre transparente y amoroso. Tenía una paciencia que nadie más podría tener", comentó finalmente.