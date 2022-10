Fernando Colunga explica por qué prefiere no tener redes sociales

MÉXICO.- Fernando Colunga alcanzó gran fama como uno de los galanes más importantes de las telenovelas. El actor protagonizó más de 15 producciones, pero permaneció varios años alejado de las cámaras.

Ahora, el actor tiene 56 años de edad. Recientemente se confirmó que regresará a la pantalla con El Conde, un proyecto de Telemundo, donde compartirá créditos con Ana Brenda Contreras y Marjorie Sousa.

Aunque muchos artistas de su generación se han adaptado a los cambios que ha traído la tecnología y han hecho uso de las redes sociales para mantenerse al día, Fernando Colunga es una las excepciones. Él prefiere mantener una separación entre su vida privada y su carrera.

El día de ayer el actor estuvo en el programa De Primera Mano para promocionar otro proyecto, una serie de Netflix llamada El secreto de la familia Greco, y de que la formará parte de su elenco. Ahí habló de lo que ha hecho los últimos meses.

"He estado trabajando detrás de las cámaras, he estado escribiendo, produciendo, no he parado, he estado preparando este trabajo que yo sé que muchas veces no se sabe lo que hay detrás de esto, pero he estado preparándolo alrededor de dos años", dijo Fernando.