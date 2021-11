Fernanda López, ex de Alexis Ayala presume a su novio en su cumpleaños

Ciudad de México.- A meses de que Alexis Ayala confirmara su romance con la actriz Cinthia Aparicio, su ex Fernanda López decidió hacer lo propio.

López decidió revelar la identidad del hombre con el que mantiene una relación, a pesar de que se había negado a brindar detalles.

Te puede interesar: Alexis Ayala llevará una doble en telenovela 'Si nos dejan'

Parece que la llegada de su cumpleaños la hizo cambiar de opinión, y además de una foto en la que aparece acompaña de él con la palabra “Amor”, han salido a la luz a través de las redes sociales imágenes de la pareja en pleno beso y abrazo.

Foto: Cortesía Instagram

Fernanda López le dedica emotivo a su pareja

Asimismo, Fer le dedicó un emotivo mensaje destacando todas las cualidades que ve en él. “Tú eres no solo mi pareja, eres mi mejor amigo, con quien he llorado sin parar, he reído hasta quedarme sin aire, donde los silencios han sido respetados, donde esos brazos siempre están abiertos para protegerme y para hacerme ver la vida diferente, largas pláticas interesantes y simples, momentos que nos han construido. ¡Cuando pensábamos nunca más entregarle a nadie el corazón, hoy tú tienes el mío! JABU”.

Te puede interesar: ¡Alexis Ayala ya conoció a sus suegros!... y su novia Cinthia Aparicio ya convive con la hija del actor

Cabe recordar que cuando Alexis hizo pública su relación sentimental con Cinthia, López solo envió buenos deseos para su ex, e incluso no tuvo inconveniente para que su hija conviva con Aparicio si es que Ayala así lo desea.