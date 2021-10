¡Alexis Ayala ya conoció a sus suegros!... y su novia Cinthia Aparicio ya convive con la hija del actor

Ciudad de México.- El romance entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio sigue viento en popa, a pesar de los comentarios en contra que han recibido por la diferencia de edades que existe entre los dos.

Al ser captados por los reporteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, el actor de 56 años y la actriz de 28 confesaron con mucha emoción que ya conocieron a sus respectivas familias.

Al preguntarle cómo lo recibieron los suegros, Alexis comentó: “con una sonrisa siempre, digo, cuando las cosas están por el lado correcto no tiene por qué haber otra serie de situaciones, más ruido hacen las gentes (sic) que no nos conocen y que no conviven con nosotros que la misma gente nuestra”.

La hija de Alexis ya convive con Cinthia

Posteriormente, Ayala reveló que una de sus hijas ya convive con Cinthia. “Por mi lado también, mi mamá, mi hija, todo mundo están felices de que yo estoy contento, la gente que te quiere va a estar contenta si tú estás contento”.

De la misma manera, Aparicio destacó que el actor tiene la aprobación de sus familiares. “Mi mamá, mi papá, todos mis tíos, mi familia ya (lo conocen) y en todo tiene palomita. Realmente mi papá confía en mí, confía en mis decisiones, y si yo estoy contenta y feliz, todos están felices”.

Asimismo, la joven artista puntualizó que su relación con la hija de Alexis es excelente.

Increíble, de hecho, o sea cuando nos conocimos, luego luego ya estábamos comadreando, viendo series, platicando las dos, es una niñaza por el papá, por la mamá, y pues yo estoy feliz. Los asuntos de ellos pues son su pasado, a mi desde que él está en mi vida pues es mi presente, mi futuro, entonces yo estoy feliz”

Por último, Alexis Ayala confesó su emoción al irse de viaje a Alaska con su novia, y destacando las formas en que Cinthia lo ha enamorado, agregó: “es el que les dije que me invitó, entonces yo estoy feliz, nadie nunca me había invitado un viaje así, jamás”.