La reacción de Alexis Ayala al preguntarle si sus hijas ya conviven con su novia

Ciudad de México.- El actor mexicano sigue gritando a los cuatros vientos el romance que vive con su joven colega Cinthia Aparicio, a pesar de los rumores que aseguran que debido a este amorío se ha desentendido un poco de su responsabilidad como padre de su pequeña hija Roberta, fruto de la relación que mantuvo con Fernanda López.

De nueva cuenta, Alexis manifestó ser atento y responsable de su compromiso como papá; sin embargo, no pudo negar el nerviosismo que le provocaron algunas preguntas de su noviazgo con Aparicio y el trato que la actriz de 28 años tiene con sus dos hijas.

Luego de que el reportero del programa Sale el Sol lo cuestionara por sus posibles planes de boda con Cinthia, el protagonista de la telenovela “Si nos dejan” comentó:

No me hagas preguntas que todavía no vienen ni al caso… es mi novia, ¿por qué adelantarse a las cosas?, ¿por qué corren?, la gente quiere correr, ¿por qué futurizar así?, (vamos) día con día sumando, que es mi carta a Santa Claus, es mi carta a Santa Claus, ¿por qué?, porque yo me he dividido un poco más a mí”