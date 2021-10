Alexis Ayala llevará una doble en telenovela 'Si nos dejan'

Tijuana, BC.- Alexis Ayala llevará una doble vida en “Si nos dejan”, telenovela que inicia este lunes 1 de noviembre por Las Estrellas donde dará vida a Sergio Carranza.

Este remake de “Mirada de mujer”, melodrama que se encumbró en Azteca hace dos décadas, llega con una refrescada en el guión, con temas de actualidad, pero siempre viendo por aquella mujer que se enamora de un hombre más joven.

Las comparaciones siempre serán buenas, ‘Mirada de Mujer’ también fue una adaptación que se hizo de ‘Señora Isabel’, pero creo que mientras tenga una buena dirección, estará en el interés del público como las otras versiones”, consideró Ayala.

Estreno de “Si nos dejan” en Estados Unidos

El actor de 55 años de edad, compartió en entrevista vía telefónica que hasta ahora el resultado en Estados Unidos donde ya se estrenó, ha sido favorable.

“Sergio Carranza es un hombre muy exitoso, es un periodista que es parte de uno los programas más importantes del país, tiene a su familia, una amante, todo le sale increíble hasta que su vida privada empieza a salir a la luz pública”, detalló.

Si bien Ayala ha tenido personajes memorables, sobre todo villanos, dijo no evocar a ninguno para construir el que tiene en puerta, eso es algo que le aprendió al fallecido director Raúl Araiza.

Buen trabajo con director de telenovela

“Raúl me dirigió en varias novelas como ‘Tres mujeres’ me enseñó que un buen director hará de tus defectos virtudes, y Luis Manzo en esta novela me ha dado mucho eso”, evidenció.

Junto a Mayrín Villanueva, como Alicia Montiel, y Marcus Ornellas, como Martín Guerra, Alexis Ayala señaló que también estará la parte juvenil, donde será el trato entre padres e hijos y las obligaciones.

“Si nos dejan” ya se terminó de grabar hace tres meses, por ahora Ayala dejará que corra un poco el personaje dentro de la historia, para luego dar a conocer sus planes futuros.

A detalle

Alexis Ayala

Actor

Personaje: Sergio Carranza

Telenovela: Si nos dejan

Canal: Las Estrellas

Estreno: 1 de noviembre

Horario: 21:30 horas