Fernanda Castillo rompió el silencio: "yo no me puedo morir porque tengo un niño de tres semanas"

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernanda Castillo es una de las actrices más populares del medio del espectáculo y en esta ocasión fue una de las invitadas en el programa de Yordi Rosado que tiene en su canal de YouTube.

La actriz sonorense reveló parte de lo que ha vivido en su trayectoria artística, donde en un principio batalló para poder lograr tener un papel protagónico porque supuestamente no tenía ni la “figura” y “belleza”, para poder ser la principal en una serie, película o telenovela.

Pero también habló de una de las situaciones más complicadas que ha vivido en su vida y es que a principios del 2021, Fernanda después de dar a luz a su bebé tuvo que se trasladada de manera de urgente, debido a complicaciones de salud que tuvo.

Durante la entrevista la artista aprovechó para abrir su corazón y hablar sobre lo que vivió en el hospital, admitió sentirse agradecida de poder estar viva y de que todo eso sucediera porque al final se dio cuenta que su vida podría acabar en cualquier momento.

Yo no sentía dolor, cuando tuve esta complicación tres semanas después de que naciera Liam, yo sólo veía hacia arriba y decia: no me puedo morir porque tengo un niño de 3 semanas” reveló la actriz.

Ademas Fernanda reveló que en aquel momento reflexionó que “uno no se muere así en las películas”, pero el haber enfrentado esa situación actualmente la ha hecho estar más consciente de su presente y valorar todo lo que tiene, porque en el pasado pensaba tanto en su futuro que no era feliz.

Sin embargo actualmente la artista dejó en claro que se encuentra bien de saluid y que ahora se forma parte de distintos proyectos artísticos, mientras ha recibido el apoyo incondicional por parte de Erik Hayser, quien se encarga de cuidar al menor mientras ella se encuentra trabajando.

¿Cómo conoció Fernanda Castillo a Erik Hayser?

La artista reveló que ha sido por medio del teatro, que tuvo la oportunidad en repetidas ocasiones de ver a Erik Hayser, pero la primera vez que se cruzó con él, lamentablemente se enteró que tenía novia, pero un año después una amiga en común realizó el reencuentro y desde entonces han permanecido juntos.

"Es de los hombre que no hay, es inteligente, un buen hombre, me ha dado estabilidad en la vida me ha hecho florecer, siempre lo he dicho nunca me imaginaba con hijos, yo sabía que era algo importante vamos a ver si funciona y nos pegó a la primera. Estanos pasando el mejor momento de nuestra vida, aprendiendo a ser papás con Liam, no creo que haya algo más dificil en la vida que ser padre, todo vale la pena y todo lo volvería a hacer” expresó la actriz.