Fan de Christian Nodal exhibe que el cantante la invitó a salir por Instagram

MÉXICO.- Christian Nodal a menudo se vuelve tendencia en redes sociales, no solo por los éxitos en su carrera, sino también por su vida amorosa. Luego de su ruptura con Belinda, el joven sonorense ha sido relacionado sentimentalmente con varias mujeres; aunque hasta ahora se desconoce si tiene una relación formal.

Por medio de redes sociales, se viralizó un video en el que una fan revela que el cantante le mandaba mensajes en redes sociales, halagándola e invitándola a salir. “Todo bien con el Nodal de ahora pero…”, escribió la joven en el clip donde muestra capturas de sus conversaciones con el músico.

#Nodal también invita a salir a sus fanáticas por Instagram como #DavidZepeda pic.twitter.com/Uqj1V9uq9u — Lo + viral (@VideosVirales69) June 8, 2022

En el video se escucha la canción “Díganle”, del grupo Aroma, que dice: “díganle que sigo enamorada, cuéntele que me hace tanta falta, no lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera, mi piel no lo olvida”. Mientras suena esta sugerente canción, se muestran imágenes de ella y Nodal juntos. Por la apariencia del cantante, se puede deducir que se trata de fotografías viejas, cuando iniciaba su carrera musical.

En las capturas de pantalla que incluye el video se lee que el intérprete de “Botella tras botella” le escribe: “oye, ya en serio, cuando vaya quiero verte. Vamos a cenar o algo”. En la sección de comentarios algunos comparan a Nodal con David Zepeda, quien recientemente recibió cientos de burlas por intentar conquistar a sus fans mediante Instagram.

Nodal y Cazzu

Cabe recordar que el cantante fue visto tomado de la mano con la rapera Cazzu en Guatemala. Por medio de un video que circuló en redes sociales los cantantes aparecen caminando juntos, por lo que han iniciado los rumores de una relación.

Después de su paseo, el sonorense y la cantante argentina fueron captados en la pista del Aeropuerto Internacional, donde abordaron un jet privado a Barcelona, España. Sin embargo, hasta ahora se desconoce qué tipo de relación hay entre los músicos.