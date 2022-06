¿Christian Nodal "víctima" de campaña negra por parte de Belinda?

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Christian Nodal ha sido reconocido por su talento en el Regional Mexicano, en los últimos meses desde que dio a conocer su rompimiento con Belinda no ha dejado de ser títulares de noticia.

Recientemente llegó a tener un escándalo con J Balvin quien se “burló” en sus redes sociales, porque el cantante sonorense tenía el “mismo” look que el del reguetonero y le llovieron burlas y críticas sobre ello, por si fuera poco realizó una canción donde llegó a mencionar su situación con Belinda.

Pero durante una entrevista con el programa de ‘Ventaneando’ Nodal decidió romper el silencio y hablar sobre su separación con Belinda, que hasta el momento no ha dado detalles de esta situación.

Hace unas semanas Nodal llegó a publicar una captura de pantalla donde evidenció a Belinda, quien aparentemente le pedía dinero para arreglarse los dientes, es por eso que llegó a ser señalado de “machista”.

El intérprete de “Adiós Amor” reveló que con 20 años de carrera y refiriéndose a la publicación que hizo sobre su expareja, las personas saben cómo dañar a otros sin que se haga evidente.

La cuestión va de que yo soy una persona muy real. No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas” reveló para el programa.

¿Víctima de campaña negra?

Christian agregó que en ocasiones no se necesita hablar directamente, para poder realizar campañas negras, con el objetivo de afectar a otra persona y llegar a dañar su carrera profesional.

Además Christian confesó que el al exponer o hablar del tema es porque se considera una persona real y directa, si otras personas no lo hacen es porque seguramente pudieran estar dañando a otros.

“Nada... que yo quisiera seguir los rumbos. Ya no se puede porque se cruzó una línea. Una relación, en la que como cualquier otro ser humano te entregas, pero si las cosas no salen bien... hay que ser conscientes del poder de las redes. Yo cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar caro. No ha sido nada fácil. Yo soy un ser humano también. El hecho de que no externe mis dolencias, no significa que no haya estado en el piso destruido varias veces” reveló el cantante.