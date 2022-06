Celia Lora pide un alto a la ola de críticas hacia la apariencia de Nodal

No es novedad que Christian Nodal esté en el ojo de las noticias de espectáculos debido a la serie de polémicas que han alcanzado viralizarse a más no poder. Y así como algunos artistas han salido a criticarlo, desde su rompimiento con Belinda hasta los cambios de look, hay otros quienes se han dedicado a defenderlo.

Tal es el caso de Celia Lora, que tras todas las burlas, críticas y memes que se han hecho del cantante Sonorense, ha pedido que se respete a Nodal.

Fue a través de una entrevista con diferentes medios, retomada por Milenio, donde Celia Lora fue cuestionada respecto a la apariencia física de Christian Nodal, así como su estilo, a lo que ella pidió que se detuviera toda esta ola de críticas en su contra y se le respetara.

Ya déjenlo en paz. Yo creo que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera y el respeto al derecho ajeno es la paz y yo creo que ya deberían dejarlo en paz”.

Así mismo, opinó que Nodal está atravesando un momento de duelo y que, así como cualquier otra persona, tiene una manera única de vivirlo.

Creo que está muy chavito también y cada quien. Creo que está viviendo un duelo y cada quien vive un duelo como sea”.

