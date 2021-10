Familia de Frida Kahlo participa en el guion de la bioserie

MÉXICO.- La bioserie que se prepara sobre Frida Kahlo no sólo mostrará su vida en México, sino lo que en ese momento pasaba en el mundo, para lo cual siempre estaba atenta. Carlos Baute, productor ejecutivo del proyecto que comenzará grabaciones en abril próximo, con elenco por definir, ya también sabe qué música escuchaba, lo que comía y cómo hablaba, tras años de investigación apoyada por la familia Kahlo.

"La serie va a estar contada en tres tiempos, vamos a contar lo que ocurría en otros lugares, ella tenía una cabeza muy privilegiada", cuenta quien también será autor de la música original.

El compositor venezolano ya cuenta con la partitura base del score, dejando gran parte para cuando vea las secuencias filmadas en locaciones por definir.

"Hemos tenido que parar el guion, cambiarlo, gracias a la información que nos ha dado la familia. Sabemos lo que escuchaba Frida, yo no tenía ni idea y es fantástico, eso nos va a dar pinceladas y estoy que no duermo", expresa Baute. "Cielito lindo" y "Soy un pobre venadito" han sido en años pasado revelados como parte de la discografía que escuchaba la artista para luego plasmarlo en sus cuadros.

Baute apunta que la actriz que dará vida a Frida tiene un gran parecido físico con la mujer fallecida en 1954. A ella le tocaron dos guerras mundiales, la Cristera en México, la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas y la crisis económica estadounidense de los 20's. "Se va a tocar su vida con todo respeto y van a estar muchos mexicanos, la mayoría del casting, un 98%", detalla.

Baute asegura que no existe problema alguno con la familia de Frida para comenzar los trabajos de producción. "Todo está ok. Carlos Dorado es uno de los que tenían los derechos desde hace más de 10 años y luego la familia, todo legal. Hay parte de la familia que no está ahí, ya es cosa de ellos, yo no me meto ahí, yo soy musicalizador y productor ejecutivo", subraya.

"La familia no ha dado cosas muy importantes, hemos echado para atrás el guion, porque todo lo que Frida vivió es una maravilla", agrega. La vida de Frida Kahlo ha sido llevada anteriormente al cine en dos ocasiones: en 1983, Ofelia Medina la interpretó en Frida, naturaleza viva y pasaron casi dos décadas para que Salma Hayek se metiera en su piel con el proyecto Frida, cuyo trabajo la dio una nominación al Oscar.