Faisy alista nuevo reality llamado "Resistiré"

CIUDAD DE MÉXICO.- Faisy reconoció la importancia que tienen los proyectos en televisión para lograr sensibilizar al público, en este caso su nuevo proyecto "Resistiré", un reality show de retos extremos.

"Con este tipo de proyectos podemos generar consciencia ante como responder a ciertas situaciones. No todo debe ser pelea, también se vale ser profesional y ser agradecido con el contrario", aseguró, haciendo referencia a la tragedia que se vivió hace unas semanas en el Estadio Corregidora, durante un partido entre Querétaro y Atlas.

Resaltó en entrevista para El UNIVERSAL lo importante de tener una dosis de humor en la televisión, para entretenernos y escapar de todas las "tragedias" que al mismo tiempo se muestran en la pantalla chica.

"En las noticias vemos muchas cosas feas, la guerra, las muertes, la pandemia, qué bueno encontrar en la tele algo de humor y a partir de ahí sensibilizarnos", resaltó.

Asimismo, compartió su postura acerca de la responsabilidad que como conductor o figura pública tiene, y mencionó que el caso de Chumel Torres, quien actualmente es investigado por apología del delito por la Fiscalía General de la República, es un caso que se da porque cada quién defiende su postura.

Cuando pasa eso es porque alguien quiere defender su postura porque cree que es lo correcto, no creo que lo haga adrede para dañar a alguien".

Sin embargo, reiteró que realities como "Resistiré" o "Me caigo de risa" sirven para crear consciencia y entender qué es lo que nos sirve y qué no. "Está bien entender que lo que es bueno para mí no lo es para alguien más, si puedes cambiar algo para alguien más cámbialo".

El nuevo proyecto en colaboración con MTV se estrenará el 21 de marzo, y el conductor compartió que ha sido el proyecto más difícil que le ha tocado enfrentar. "Ha sido uno de los proyectos más difíciles de mi vida. Los participantes estarán sometidos a momentos muy extremos de no dormir, de no comer", aseguró.

Faisy está motivado para seguir con "Me caigo de risa" y "Resistiré", pero también desea enfocarse a su vida personal de lleno: "Quiero enfocarme en mi familia, la boda se retrasó dos años y por fin se dio".