Exproductor de “Venga la Alegría” se burla del matutino por el “fracaso” de su nuevo reality

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián Patiño, exproductor del matutino “Venga la Alegría”, aparentemente criticó al programa que lideró por algún tiempo, dejando entrever que aunque quieran imitar a la competencia jamás la podrán igualar.

Tras el inicio del reality “¡Quiero Cantar!”, de “Venga la Alegría”, han surgido críticas y burlas hacia el programa de TV Azteca, ya que aseguran que el formato es casi idéntico que “Las Estrellas Bailan en Hoy”, además de que no dio los resultados que se esperaban.

Uno de los comentarios en redes que llamó más la atención fue el de Adrián Patiño, quien a pesar de que no nombró a VLA, de inmediato lo relacionaron con el matutino.

“Siempre imitado jamás igualado…”, escribió Patiño en su cuenta de Twitter.

El comentario generó polémica en la mencionada red social entre algunos usuarios a los que no le pareció su comentario y lo llamaron malagradecido, ya que habla mal de su propia empresa.



BAJOS NIVELES DE AUDIENCIA

Una vez que inició “¡Quiero Cantar!”, el pasado 12 de junio, Alex Kaffie aseguró en su columna que los niveles de audiencia que generó el reality no fueron los que se esperaban, ya que, aunque no bajó el rafting tampoco lo mejoró.

Destacó que tal situación podría muy feliz tanto a la productora de “Hoy” como al exproductor de “Venga la Alegría”, ya que el concurso de canto fue tan anunciado, que se esperaba lo mejor, pero no fue así.

Andrea Doria (productora de "Hoy") y Adrián Patiño (exproductor del matutino de TV Azteca) deben estar muriéndose de risa por el raiting ‘ni fu ni fa’ que reportó el estreno de ‘¡Quiero Cantar!’, el taaaaaaan anunciado concurso de canto del programa ‘Venga la Alegría’”, apuntó Kaffie.

Muchas de las críticas que el programa ha recibido en las redes y una de las razones por las que no ha gustado tanto es por la falta de talento de los participantes, ya que aunque en el matutino de Televisa los famosos no eran bailarines profesionales, sus errores no eran tan notorio como los que cantan.

Las más criticadas por los seguidores de VLA han sido Anette Cuburu y Laura G.