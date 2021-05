Expareja de Charlie Sheen reveló que tuvo relaciones sexuales sin protección con el actor después que le confesara que tenía VIH

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo de PlayBoy, Amanda Lauren, de 36 años de edad, reveló en un programa de televisión que tuvo relaciones sexuales sin protección con Charlie Sheen, después que le confesara que tenía VIH.

En una entrevista que Amanda le hizo a The New York Times, recordó la relación que tuvo en 2015 con Charlie Sheen, estrella de “Two and a Half Man”, de quien siempre supo que no era el hombre indicado, pero lo recuerda con mucho cariño.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Amanda salió durante nueve meses con el actor, de 55 años de edad, quien desde un principio le dijo que no le interesaba el matrimonio y ella lo aceptó, y comprendió que valía la pena divertirse y disfrutar el momento, aunque supiera que no era el indicado.

Miro hacia atrás con mucho cariño a nuestra relación. Estaba lleno de aventuras, romance y mucha risa, pero siempre supe que Charlie no era el indicado. Cuando decidimos no salir con otras personas, dejó muy claro que no quería volver a casarse nunca más. Respeté su franqueza y esto nos permitió tener una relación muy abierta y honesta. El nunca iba a ser mi para siempre, sino mi señor ahora mismo”, expresó.

Amanda destacó que estaba al final de sus malos cuatro años y no tienen nada malo que decir sobre Charlie, ya que simplemente la relación no funcionó.



AMANDA LAUREN SIEMPRE APOYÓ A CHARLIE SHEEN

La playmate aseguró que le tiene un gran cariño a la estrella de Hollywood, con quien la pasó muy bien durante el tiempo que pasó a su lado y siempre lo apoyó, en especial cuando tuvo que decir públicamente que fue diagnosticado con VIH.

Amanda le confesó a Jam Press que desde un principio, Charlie le informó sobre su estado serológico y decidió ir con un experto para que le recomendara qué hacer y evitar riesgo de contagio.

“Después de que le diagnosticaron el VIH, fui a la ciudad de Nueva York con él y fui con el ‘Dr. Oz’ (como enfermera) y su exnovia en un esfuerzo por disminuir el estigma asociado al VIH y apoyar a Charlie”, dijo.

Durante ese programa, Amanda destacó que cuando Charlie le confesó que tenía VIH se echó a llorar, pero aún así continuaron teniendo relaciones sexuales sin protección.



TOMABA PREP

Aseguró que todos los días eran íntimos y que con supervisión de un médico tomó PrEP (profilaxis previa a la exposición) para reducir su riesgo de contraer el virus antes de tener relaciones sexuales.

“Quiero decir, si lo hubiera conocido una noche y hubiéramos decidido involucrarnos en esto, diría: ‘Eso es la ruleta rusa’. La realidad es que nos conocíamos desde hacía muchos meses antes de tener (relaciones sexuales) y éramos una pareja, yo estaba enamorada de él”, explicó.

La modelo que ambos acordaron fidelidad y subrayó que Sheen era muy responsable en cuando al consumo de sus medicamentos.