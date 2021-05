Billy Porter revela que es VIH positivo

ESTADOS UNIDOS.- Billy Porter rompió el silencio de más de 14 años, e impactó a todos al confesar que es VIH positivo.

El astro de “Pose” dijo a The Hollywood Reporter que, por más de una década, calló su diagnóstico por temor a las represalias y al rechazo social.

La verdad es la curación. Y espero que esto me libere. Espero que esto me libere para poder experimentar una alegría real pura, para que pueda experimentar la paz, para que pueda experimentar la intimidad, para que pueda tener relaciones sexuales sin vergüenza”, confesó.

El artista de 51 años dijo que el aislamiento de la pandemia lo llevó a reflexionar sobre su secreto, que le ocultó tanto a sus fans como a sus seres queridos, hasta a su propia madre. Para él, revelarle la verdad a su progenitora fue lo más difícil del proceso.

“Ella dijo: ‘¿Has cargado esto durante 14 años? No vuelvas a hacer esto nunca más. Soy tu madre, te amo pase lo que pase’”, recordó Porter.

ASÍ DIAGNOSTICARON A BILLY PORTER

El actor contó que fue en 2007 cuando se le diagnosticó como VIH positivo, y describe aquello como el “peor momento de mi vida”.

Precisamente en 2007 también se le diagnosticó diabetes tipo 2 y quedó en la bancarrota por diversos problemas económicos. Pero ahora, se siente orgulloso de contar su historia.

“Sobreviví para poder contar la historia. Para eso estoy aquí”, dijo. “Yo era una vasija y emocionalmente eso era suficiente, hasta que dejó de serlo. Hasta que me casé (en 2017). Ahora estoy tratando de tener una familia; ahora no soy solo yo. Es hora de crecer y seguir adelante porque la vergüenza es destructiva y, si no se resuelve, puede destruir todo a su paso”.

Porter está escribiendo un libro autobiográfico donde planea dar más detalles de su silenciosa lucha contra el VIH, además de que trabajará en un documental de Netflix basada en su vida y obra.

Este año, también interpretará al hada madrina no binaria en una nueva versión cinematográfica de “La Cenicienta”, protagonizada por Camila Cabello y que estrenará en septiembre por Amazon Prime.