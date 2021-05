Proyecto Mosaico: CDMX participa en ensayo de vacuna contra VIH

CIUDAD DE MÉXICO.-Andrea González Rodríguez, directora de la Clínica Especializada Condesa, mencionó que la CDMX participa en el proyecto de la fase 3 del Proyecto Mosaico, en el cual se espera obtener una vacuna contra el VIH.

Detalló que el trabajo, que tendrá una duración hasta el 2024, es liderado por la Red de Ensayos de Vacunas contra el VIH, con sede en Estados Unidos, y es la primera vez que esta red internacional trabaja en México, junto con otras siete naciones.

En ese sentido, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se encarga de implementar la investigación en la Clínica Especializada Condesa, en Iztapalapa.

Actualmente colaboran 75 personas y se espera que su número pueda ascender hasta un total de 150 voluntarios. Los resultados estarán hasta el año 2024 y, a la fecha, no se tiene previsto que se tenga información sobre logros parciales de la investigación", mencionó.

Quiénes participan

Cabe mencionar que la investigación es dirigido a hombres y personas trans que tienen relaciones sexuales con hombres y/o personas trans.

El protocolo en el que participan las personas elegidas tiene una duración de dos años y medio e implica que asistan a revisión un total de 14 veces durante el periodo.

Parte fundamental del proceso es el consentimiento informado de los participantes, toda vez que deben aceptar someterse a una prueba de VIH -y otros análisis- que deberá ser negativa como parte de los criterios de inclusión.

Asimismo, se realizan pruebas de detección de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) como hepatitis B y C, clamidia, gonorrea y sífilis, que atiende la clínica. Se trata de un paquete de prevención integral; detección, atención y tratamiento de ITS que incluye dotación de condones y lubricantes.