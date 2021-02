Mansión Play Boy: Orgías, drogas, envidias y pensamientos suicidas, serán revelados en la nueva serie basada en las memorias de Holly Madison

ESTADOS UNIDOS.- Tras el escándalo surgido en 2015, cuando la ex playmate Holly Madison, expusiera a su ex pareja Hugh Hefner en su libro “Down the Rabbit Hole”, Sony anunció que dicha historia la llevará a la televisión en una serie.

De acuerdo a lo publicado por el Daily Mail, el programa estaría basado en el libro de Holly y la vida que llevó como “conejita” en la mansión Play Boy, donde supuestamente las mujeres fueron obligadas a tomar drogas y tener relaciones sexuales.

En el libro de Holly Madison, de 41 años de edad, reveló cómo a las mujeres jóvenes se les daban drogas, específicamente “Quaaludes”, un medicamento considerado como depresor del sistema nervioso que desencadena euforia y somnolencia.

Además, se les animaba a participar en orgías regulares con Hefner a cambio de un alquiler en la mansión de lujo.

El portal Buzzfeed publicó una entrevista en la que Madison narró cómo las llamadas “Bunnies” tenían sexo grupal, dos veces por semana, con el fundador de la revista para caballeros más famosa del mundo.

“Sabían que era una especie de requisito, entre comillas, para vivir allí, y lo esperaban. Y sentí que tenía una especie de ambiente de tarea'', declaró.

La actriz Samara Weaving de “Home and Away” interpretará a Madison en la serie de Sony.



Holly: La pareja que más perduró con Hugh Hefner

Holly Madison fue la mujer que más años sostuvo una relación con el fundador de la revista Play Boy, después que se mudara a la mansión de Hugh Hefner en 2001, cuando tenía 21 años de edad y el hombre 75.

El Daily Mail destacó que durante los años que estuvo al lado de Hefner, Holly se convirtió en una de las estrellas de “Girls Next Door”, un reality show que gira en torno a ella y las otras dos novias de Hefner, Bridget Marquardt y Kendra Wilkinson.

En ese entonces Madison era considerada la “novia principal” y declaró abiertamente que quería casarse con él y tener hijos, pero terminó separándose de Hefner en 2008, tras haberse librado de su “Síndrome de Estocolmo”, dicho por ella misma.

Holly habría expresado cuando estuvo en la mansión que estaba soportando un “infierno viviente” durante el cual había contemplado el suicidio.



La primera noche con Hefner

En el libro “Down the Rabbit Hole”, Madison detalla su primer encuentro sexual con Hefner, en el año 2000, ocurrido después de una noche de fiestas con las novias del hombre que falleció a los 91 años de edad, y que le dio una pastilla Quaalude.

"Por lo general, no apruebo las drogas, pero ya sabes, en los años 70 solían llamar a estas píldoras 'abridor de muslos’”, le habría dicho el empresario a Madison.

Después de eso, Hefner la llevó a la mansión y Holly asegura que las “conejitas” tenían que realizar actos sexuales lésbicos en una habitación, estando bajos los efectos de la droga antes mencionada, mientras el hombre se masturbaba en donde además se reproducía pornografía.

Las orgías tenían lugar después de las noches de club todos los miércoles y viernes, y las chicas también tenían que cumplir con los toques de queda y dejar sus trabajos habituales.

“No podía irme porque sentía que me juzgarían por haber vivido allí. Tenía una enorme letra escarlata en la frente”, dijo Holly para el medio.

Aseguró que también Hefner hacía comentarios regulares sobre su apariencia y nunca la dejó ver a un terapeuta cuando comenzó a tener problemas de salud mental, dejándola al borde del suicidio.

Después de que Madison finalmente dejó a Hefner, éste se casó en 2012 con la modelo Crystal Harris y murió en 2017 a los 91 años.