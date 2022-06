 Exnovia de Octavio Ocaña aclara si estrena nueva pareja

CIUDAD DE MÉXICO.- Una de las muertes que más ha impactado en el medio del espectáculo fue la del actor Octavio Ocaña quien perdió la vida durante una persecución que se llevó a cabo en el Estado de México.

Desde entonces su familia se ha encargado de mantener su recuerdo y por medio de redes sociales han compartido distintos momentos a su lado, en especial su ex prometida Nerea Godinez, con quien planeaba llegar al altar.

Hace unos días Bertha, hermana del actor realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores según el portal de TVNotas, para hablar un poco más de su vida, fue entonces que uno de sus seguidores le cuestionó cómo reaccionaria si Nerea decidiera rehacer su vida, ante la muerte de su hermano.

Aunque muchos hubieran pensado que la joven probablemente se “molestaría” si su excuñada tomara ese rumbo, la realidad es que dejó en claro que se pondría feliz si ella lo decidiera.



Qué buena pregunta. Ella es una persona que está en todo su derecho de continuar su vida y no pensaría nada, más bien la apoyaría porque la quiero ver bien y feliz, porque así quería verla también mi hermano”, dijo la joven.

Ante esta situación los usuarios comenzaron a rumorar de que Nerea podría estar estrenando un nuevo romance, por lo que inmediatamente la joven quiso aclarar el tema de lo que estaba sucediendo.

La exnovia de Octavio Ocaña, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un video en el que dejó en claro que no tenía ningún nuevo romance, y que en ningún momento quiso encontrar la fama por medio del fallecido actor.



“Creo que esto ya llegó muy lejos y la verdad no sé qué hacer, no creo hacer nada importante porque no tengo el ánimo para pelear algo así ahorita, pero bueno nada más quiero aclararles que no que prácticamente todo lo que han dicho últimamente de mí es mentira, ni estoy embarazada, ni tengo nuevo novio, ni tengo nada.

Norea Godínez se hace tatuaje en honor a Octavio Ocaña



La joven demostró el gran amor que siente por el fallecido actor al realizarse un tatuaje que el diseño era muy parecido a uno que tenía el artista, pero en esta ocasión lo que hizo ella fue poner el rostro de su novio en el.

Por medio de sus redes sociales como Instagram y TikTok, Nerea dio a conocer el proceso que se llevo a cabo para poder realizarlo y hasta le dedicó emotivo mensaje: "Te amo. Maravilloso arte por @Emserone".