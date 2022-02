Exmiembro de 'Enamorándonos' habla de romance con Alfredo Adame

MÉXICO.- Alfredo Adame sigue protagonizando peleas a sus 63 años y a menudo acapara titulares de espectáculos a causa de los pleitos que protagoniza; sin embargo, esta vez ha dado de que hablar, ya que, al parecer está en una relación sentimental. Hace unos días se le vio besándose con una misteriosa mujer rubia cuya identidad acaba de confirmarse.

El exconductor acudió a una función de lucha libre a la que llegó en compañía de Magaly Chávez, de 36 años, exparticipante de Enamorándonos. La pareja se vio muy feliz entre el público donde el actor le compró algunos obsequios e intercambió varios besos con la actriz de 36 años.

Chávez ofreció una entrevista a TVNotas, donde compartió detalles del romance que comenzó hace varios meses. Según la modelo, la relación entre ellos inició como una amistad y aunque en algún momento se convirtió en algo más, no quisieron hacerlo público para no apresurar la relación.

“A Alfredo lo conozco desde hace cinco años cuando entré a Enamorándonos, desde ahí hicimos muy buena amistad, es muy lindo y nos queremos mucho. Siempre hemos salido, pero hasta hace muy poco que lo estamos haciendo en público; sin embargo, no tenemos un título, no me gusta apresurar las cosas”, contó.

¿Qué opina de los escándalos de Adame?

Según Magaly, lo que la hizo sentirse atraída al actor fue su forma de ser, pues lo considera un hombre maduro, caballeroso amable, leal y transparente. Después agregó que siente que Adame es muy diferente a otros hombres jóvenes con quienes ha salido porque sabe lo que quiere y no teme llenarla de detalles cariñosos. También comentó que tienen mucho en común.

“A los dos nos gustan mucho la cacería y las motos; de hecho, tenemos un viaje por ahí que queremos hacer. Hay muchas cosas muy similares que tenemos”, contó. Después fue cuestionada sobre los recientes escándalos en los que se ha visto envuelto el actor, pues hace casi un mes protagonizó una pelea callejera que le generó muchas críticas y burlas.

“Se dicen muchas cosas de él, pero lo que les puedo decir es que por lo que he vivido con él, conmigo ha sido todo lo contrario, es un caballero y súperdivertivo, y las acciones hablan más que las palabras. Alfredo trata a la gente como lo tratan a él”, aseguró.

Finalmente, la modelo aclaró que se siente cómoda en la relación y que le gustaría ver qué rumbo toman las cosas. También dijo que no está interesada por le dinero de Adame, ni él por el de ella, porque ambos manejan sus finanzas por separado y eso no es un factor decisivo de la relación. “Si salimos, cada quien paga lo suyo, pero a veces él no me deja pagar”, finalizó.