Exhiben a David Zepeda ligando con seguidoras en redes sociales

MÉXICO.- David Zepeda se ha mantenido soltero por un largo tiempo; sin embargo, parece que el actor está buscando pareja, ya que recientemente lo exhibieron coqueteando con una de sus seguidoras. En redes sociales circula un video en el que aparece el galán de telenovelas intentando ligar a una fan.

Una usuaria identificada como Tábata Sánchez publicó el mensaje que le envió el famoso originario de Sonora en él se puede escuchar que Zepeda le expresa su deseo de verla en persona. "Cómo olvidar cuando le mostré mis piercing a David Zepeda", escribió en la publicación.

David Zepeda intenta ligar a una fan en Instagram pic.twitter.com/ggsIaO5Ilb — Lo + viral (@VideosVirales69) May 28, 2022

En el clip aparece el galán de telenovelas frente al espejo diciéndole todo tipo de halagos y lanzándole un beso.

Tábata bella, ¿cómo estás, mi amor?, ¿cómo va Cancún?, ¿cómo está tu familia? Te mando besos. Me encantaría verte personalmente, muy pronto. Cuídate, hermosa, te ves espectacular con esos piercings", dice el actor.

Manda mensajes a otras seguidoras

Aunque la joven no ofreció detalles sobre la relación que tiene con Zepeda respondió a algunos comentarios donde dejó saber que le ha enviado muchos videos de este tipo. "Todo los video que me mandaba eran grabándose así", dijo a uno de sus seguidores.

Así mismo, otras usuarias comentaron que han conocido a chicas a quienes también les manda videos o que ellas mismas los han recibido. "David Zepeda le ha tirado la onda a otras amigas y a mí hace un tiempo", "Yo me sentía especial porque él me mandaba mensajes, pero ahora me doy cuenta que le escribe a todas", "¡Ay! A mí también me intento ligar el ruquillo", son algunos de los comentarios en la publicación.