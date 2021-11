Exatlón México: este atleta fue eliminado del reality

MÉXICO.- Este domingo de eliminación las competencias entre los rojos y azules se tornaron personales, luego de que se disparara la rivalidad entre Emilio y Ramiro por las declaraciones del atleta rojo quien se burló de sus contrincantes y dijo que “no eran atletas de verdad”.

“Al parecer ellos nunca han tenido una competencia en su vida, uno yo creo que es medio modelo y el otro es medio porrista y ya con eso sabes todo de una persona”, dijo Emilio sobre Ramiro y Koke. Esta rivalidad hizo que los retos entre los equipos dejaran de ser una amistosa competencia.

Con esta tensión iniciaron las carreras. Primero fueron Macky y Marcela quienes se enfrentaron a la carrera por la supervivencia. Los rojos iniciaron con una clara ventaja. Aunque Macky anotó para su equipo, al final Spartacus le dio a los Guardianes la segunda victoria por lo que quedaron 2 a 1, ganando los rojos.

Luego de que los azules se recuperaran en el siguiente circuito, los rojos no les permitieron disfrutar mucho de la victoria pues en seguida anotaron cinco puntos. Así continuó la competencia y al final la victoria fue para los rojos, quienes celebraron cantando que seguirán juntos una semana más.

“Estamos muy contentos porque acabamos de ganar el segundo duelo por la supervivencia, nos quedamos todos los rojos, salvamos a los chicos y pues bien contentotes”, comentaron y aseguraron que no van a bajar la guardia ahora que han tenido una gran semana.

Azules a eliminación

Tal como el domingo anterior los azules se fueron al duelo de eliminación, donde enfrentaron Jair, Yuseff y Ramiro. “No estoy nada preocupado, me siento bien, me siento feliz, termino compitiendo con mi equipo y sé que son muy buenos”, dijo Jair al enterarse de que tenía el puntaje más bajo.

Finalmente, y tal como se adelantó en las cuentas de spoilers, fue Jair Regalado el eliminado de esta semana, luego de que perdiera su última vida contra Ramiro. Fueron tres semanas las que Jair estuvo en la competencia y en este tiempo se ganó el cariño de sus compañeros y gran parte de la audiencia. Entre lágrimas, el atleta se despidió de sus colegas y felicitó a Ramiro por la reñida carrera.

"Me siento mal, esto es algo que no quería, me encariñé mucho con el equipo y me duele, [...]. Agradezco a cada uno de mi equipo porque siempre confiaron en mí, siempre estuvieron ahí apoyándome. El equipo azul es un equipo inigualable, lleno de amor, de confianza y estoy feliz por haber sido parte de esto. Me hubiese gustado llegar más lejos, pero aprendo de ello, tomo esta derrota como un aprendizaje".

Estas fueron las palabras con las que se despidió el joven de 20 años. Rosique lo animó y le dijo que no todas las derrotas son iguales, ya que Jair perdió contra atletas mucho más experimentados que él.