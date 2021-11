Exatlón México: despiden con memes a Thalía Villavicencio

MPEXICO.- Thalía Villavicencio fue eliminada del Exatlón México en el programa de este domingo 21 de noviembre, luego de perder en la pugna máxima contra sus compañeras Tania y Macky. Thalía era una de las competidoras favoritas de los fanáticos del reality, por lo que lamentaron mucho su partida y lo expresaron a través de memes, como se recopila en HoyFut.com.



El equipo rojo estuvo pasando por una mala racha ya que durante tres semanas consecutivas perdió la batalla por la supervivencia y sufrió la eliminación de tres de sus miembros: Daniel Vargas, Briseida Acosta y Gabriela Espinosa.



En el programa pasado por fin pudieron derrotar a los Conquistadores, quienes tuvieron que despedirse de Thalía, la atleta que entró como refuerzo, pero muy pronto se adaptó a la competencia y se ganó el corazón de los seguidores.

Los seguidores de Exatlón México lloraron la salida de Thalía, una de las competidoras favoritas del público, y aprovecharon para decirle adiós por medio de memes que circularon en las redes sociales. Por su parte, Thalía expresó que se siente agradecida de haber formado parte del equipo de Guardianes y expresó que durante el tiempo en el que participó en la competencia fue de mucho aprendizaje.

"Abrazo mucho esta aventura. El tiempo viene siendo nada con lo que he aprendido aquí. He tratado de dar lo mejor de mí, de mostrar mi corazón antes de mis palabras. Me siento agradecida de haber caído en el equipo más fuerte del Exatlón. Abrazo esta aventura y abrazo este aprendizaje. Me siento satisfecha, me siento contenta", expresó Thalía.