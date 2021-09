Exatlón México: Ximena Duggan acusa a Briseida de tramposa

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante varias semanas hubo cierta armonía entre los equipos "Guardianes" y "Conquistadores" en la quinta temporada de Exatlón México, pero la polémica volvió en un duelo cruzado que enfrentó a Dulce Miranda y a Yareli Arguijo.

Esta batalla fue muy pareja de principio a fin, ambas atletas se jugaban la permanencia en República Dominicana y terminaban los circuitos casi al mismo tiempo, la diferencia radicó en la puntería de Dulce que logró arrebatarle sus cinco vidas a Yareli.

"Fue un gusto conocer a cada uno de los contrincantes y de mi familia azul”, dijo Arguijo a su salida. “En esta eliminación seguí las dos reglas del equipo azul: di lo mejor de mí y lo disfruté al máximo”, añadió.

¡YARELI ha sido vencida por DULCE con el marcador 3 a 0! Ella es la eliminada de esta semana, los azules pierden a una atleta muy querida. ������#SupervivenciaColosal �� pic.twitter.com/B3KDN2Ta24 — Exatlón México (@ExatlonMx) September 27, 2021

Ximena Duggan actúa contra Briseida

No obstante, Ximena Duggan no quedó contenta con la salida de su compañera de equipo y argumentó que Briseida Acosta de los "Guardianes" hizo trampa en el punto decisivo, pues le habría estorbado a Yareli para que no completara el reto.

Asimismo, Ximena acusa a Briseida de querer arruinar el trabajo de los "Conquistadores" y se mostró muy severa con sus declaraciones, en las que incluso la tachó de irrespetuosa.

Cabe destacar que no es la primera vez que Duggan muestra su inconformidad por una situación de este tipo, antes lo hizo por un chiflido de Estephanie Solís.

Sin embargo y luego de revisar los videos, Antonio Rosique aclaró que la atleta olímpica se metió cuando la competencia ya estaba terminada. De hecho, Briseida negó cualquier tipo de mala intención expresando que no haría algo que a ella misma le molesta.

DULCE se queda en el Exatlón, YARELI sale de la competencia. ���� ¡Así concluye la Pugna Máxima! ����#SupervivenciaColosal pic.twitter.com/DqmsyqKgos — Exatlón México (@ExatlonMx) September 27, 2021

Ricardo Arreola sufre fuerte accidente y se lesiona la rodilla

Además de la baja de Yareli, los azules perderían a Ricardo "Loco" Arreola, que durante un duelo contra Jahir Ocampo sufrió una aparatosa lesión en la rodilla.

Hay que recordar que el deportista de 41 años llegó para sustituir a Fernando Stalla que, dicho sea de paso, tuvo que irse del reality show por múltiples fracturas en una de sus piernas.

Algunos nombres ya suenan para cubrir la salida de Arreola: Keno Martell, Christian Anguiano y el aclamado Javier Márquez.