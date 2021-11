Exatlón México: Jahir Ocampo sufre severa lesión y requiere puntadas

CIUDAD DE MÉXICO.- De momento, el reality de competencias sigue entre los programas más populares en la televisión mexicana, y es que los seguidores de "Exatlón México" cada vez quedan más sorprendidos por los increíbles retos, las sorpresas y el gran suspenso por saber qué integrante será eliminado después de una larga semana de competir.

Como es de esperarse en este tipo de programas, hay algunos integrantes que resultan heridos por el esfuerzo o simplemente por algún terrible accidente.

Tal fue el caso de Jahir Ocampo, quien se lesionó durante el desenlace de la batalla por La Fortaleza del Exatlón, al golpearse accidentalmente en la estructura del circuito acuático, y al darse directamente en la cabeza, el atleta detuvo su participación para informar que estaba sangrando.

Y es que el deportista movió uno de los carros metálicos para impulsarse e introducirse al agua, pero la estructura regresó y le golpeó en el cráneo, ante ello, Ocampo se colocó la mano sobre la cabeza para detener la sangre. Y gracias a sus compañeros, logró salir consciente para recibir ayuda médica.

Mientras estaba con los médicos, el resto de integrantes de "Exatlón México" se quedaron observando desde lejos para gritar que esperaban que mejorara para que pudiera regresar al reality con lo mejor de sí. Sin embargo, hay quienes se encuentran muy preocupados por el atleta, ya que la lesión fue muy profunda y ameritó de ocho a diez puntadas de sutura.

Por su parte, durante una entrevista para "Venga la Alegría", Jahir Ocampo afirmó que está pendiente de la evaluación médica y que de momento no se preocupa mucho por la competición, pues prefiere darle prioridad a su salud.

Todo quedó en manos del doctor. Ahorita no estoy jugando, estoy esperando las indicaciones del doctor. Son 8-10 puntos que me cosieron, pero afortunadamente nunca perdí el conocimiento y sigo aquí, de pie”, mencionó el deportista.

Además, el concursante del reality relató cómo fue el impacto que recibió, a lo que describió cono muy rápido, y que una vez que se golpeó, lo único que percibió fue como un zumbido en la cabeza para luego percatarse de que estaba sangrando.

“La vedad es que sí fue un golpe muy rápido, pero muy duro. Sentí cómo me zumbó la cabeza, y en ese momento me agarré la cabeza y estaba llena de sangre. Entonces me paré porque quería continuar todavía. Después me senté en uno de los módulos del circuito. Yussef me quiso cargar y caminé con el doctor. Estaba tranquilo porque estaba 100 por ciento consciente. Me dijo que sí estaba profunda”, reveló Jahir.