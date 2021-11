¿Quién será el integrante eliminado de "Exatlón México" este 7 de noviembre?

CIUDAD DE MÉXICO.- "Exatlón México" se convirtió en una de las competencias deportivas favoritas de los televidentes mexicanos y su rating solo sigue aumentando en cada uno de los episodios donde las emocionante carreras, los sorprendentes retos y los circuitos que los atletan deben enfrentar están presentes cada día.

A unas cuantas semanas de la recta final, las expectativas aumentan entre los fans del programa que esperan ver ganar a su equipo favorito, sin embargo hay que tomar en cuenta ciertas circunstancias que podrían afectar la estadía de alguno de los concursantes, lo que podría afectar a Guardines y Conquistadores.

Sin embargo, es tanta la popularidad que "Exatlón México" ganó en la pantalla chica que los sitios oficiales de spoilers no hacen esperar a sus más fieles lectores, por lo que es común ver el nombre del concursante que se encuentra en riesgo de despedirse este domingo de eliminación, y aunque hay quienes prefieren estar presentes en el minuto a minuto para no arruinar la emoción, también hay fans que no pueden esperar más e investigan quién será el siguiente atleta eliminado.

Aunque las cuentas de spoilers en redes sociales no han revelado detalles sobre la eliminación, ya se conoce el nombre del participante que tendrá que abandonar las playas de Exatlón, y la noticia no le gustó a los fanáticos del equipo rojo.

Se trata de la luchadora profesional de takwondo, Briseia Acosta, quien es reconocida entre los Guardines por su gran puntería y su impresionante velocidad, además de mantener un nivel muy competitivo. Sin embargo, en los últimos días parece ser que su desempeño ha decaído, por lo que los sitios especializados en spoilers han deducido que tendrá que prepararse para su eliminación este domingo 7 de noviembre.

¿Dónde ver “Exatlón México”?

El domingo de eliminación entre Guardines y Conquistadores se podrá ver En Vivo por la señal de Azteca Uno en punto de las 20:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), además de estar disponible en MARCA Claro.

Aunque también es posible enterarse de cada suceso a través de las redes sociales del show que intentan actualizar a sus seguidores en cada competencia junto con el hashtag #ElEliminadoEs o #ExatlonMexico de minuto a minuto.